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Bursa'da feci ölüm! 2 araç çarptı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, 2 aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursada feci ölüm! 2 araç çarptı

16 Şubat 2017 10:21
Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolu Mudanya kavşağında trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Bıdı'ya (40), İsmail A. yönetimindeki 16 JZK 49 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Serdar Bıdı'ya diğer şeritten gelen Buğrahan Ü. yönetimindeki 34 HE 9557 plakalı araç da çarptı.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları kontrolde Bıdı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonrası Bursa-İstanbul karayolu bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu Serdar Bıdı'nın cansız bedeni ambulansla olay yerinden kaldırıldı. Yoğunlaşan trafik akışı ekiplerin çalışmalarıyla normale döndü.

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, kaza, yaya kazası


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