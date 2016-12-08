Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan ve bünyesinde 6 dershane ile bir yurt bulunan Erguvan Özel Eğitim İşletmeleri’ne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 7 ilde eş zamanlı FETÖ üyesi oldukları belirlenen 36 kişinin adreslerine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.