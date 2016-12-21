Edinilen bilgiye göre, kendisi polis olarak tanıtan İbrahim Ç. (35), aradığı R.H. ve N.K.’ya, “Hesabınız FETÖ terör örgütünün eline geçmiş olabilir. Evdeki ve bankada paranız veya altınınız varsa karşılaştırmamız gerekiyor” dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan 2 yaşlı adın, ayrı zamanlarda toplamda 600 bin lira değerinde altın ve parayı şüpheliye verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadınlar, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine giderek suç duyurusunda bulundu.

Üçüncüye dolandırmaya kalkarken yakalandı

Şüphelinin, R.H.’yı 2 kez dolandırdığı ortaya çıktı. İkinci dolandırıcılık olayının ardından polise müracaat eden R.H.’yı üçüncü kez arayan şüpheli, hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle yaşlı kadınla 3 gün boyunca telefonla görüştü. Pazartesi günü şüphelinin parayı almaya geldiği sırada Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ahmet Faruk Çabuk

BURSA