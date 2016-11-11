Edinilen bilgiye göre, Bursa’da faaliyet gösteren 16 eğitim kurumunu bünyesinde bulunduran Silm Eğitim Tesisleri İşletme A.Ş.’ye Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyon kapsamında "silahlı terör örgütüyle iltisaklı oldukları" iddiasıyla 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bursa merkezli 15 ilde yapılan operasyonda 60 kişi gözaltına alınırken, 25 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 36 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.