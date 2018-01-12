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Bursa’da FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Bursa’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında esnaf, öğretmen, zabıt katibi de bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursada FETÖ operasyonu 11 gözaltı

12 Ocak 2018 10:21

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında ByLock, Bank Asya’ya hesap arttırma, ifade, dernek ve SGK kayıtları bulunan aralarında esnaf, öğretmen, zabıt katibi ve çeşitli kurumlarda çalışanların bulunduğu 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli mercilere sevk edilecekler. 

 

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