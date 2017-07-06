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Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bursada FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

06 Temmuz 2017 11:18

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü ile iltisaklı olduğu anlaşılan Bursa Umut Sevgi ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin bylock kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerine yönelik 5 ilde 20 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Firari şahıslara yönelik operasyon devam ederken, şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 


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