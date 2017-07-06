Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü ile iltisaklı olduğu anlaşılan Bursa Umut Sevgi ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin bylock kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerine yönelik 5 ilde 20 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Firari şahıslara yönelik operasyon devam ederken, şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.