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Bursa'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 12 polis gözaltında

Bursa'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 12 polis gözaltında
Bursa'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 12 polis gözaltında

Bursa’da TEM ekiplerince ‘emniyetin mahrem imamlarına’ yönelik yapılan operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 12 polis memuru gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "emniyet teşkilatı mahrem imamlar soruşturması" kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, FETÖ/PDY'ye bağlılıkları yönünde deliller bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen 15 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, hakkında arama kararı çıkarılan 15 eski polise operasyon düzenledi. Operasyonda 12 eski polis memuru gözaltına alındı. Firari 3 memurun yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.  

Derya Evren
 

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