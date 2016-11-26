Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü ile ilişkili olduğu belirlenen Bursa’daki 16 ayrı eğitim kurumunun bağlı olduğu daha önce kayyım atanan ve ardından çalışma ruhsatı iptal edilen SİLM Eğitim Tesisleri İşletme Ticaret A.Ş. isimli şirkete yönelik yapılan soruşturma kapsamında toplamda 53 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 22’si tutuklanırken geri kalan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı dosyadan toplamda 32 kişi tutuklanırken 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.