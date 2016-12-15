Orhangazi’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY Soruşturması kapsamında daha önce yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan ve meslekten de ihraç edilen 9 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 9 kişiden 4’ü adliyeye sevkedildi. Mahkemeye sevkedilen Kerim K., Murat G, ve Muharrem O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yeliz S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan geçen hafta gözaltına alınan 9 öğretmenden diğer 5’inin ise Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü ve buradaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

Musa Öztürk

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