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Bursa'da FETÖ'den 12 kişi tutuklandı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 polis ve 3 kadın tutuklandı.

Bursada FETÖden 12 kişi tutuklandı

06 Şubat 2018 13:36

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski emniyet personeline yönelik operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ablalara 3 tutuklama

Ayrıca ekipler tarafından geçtiğimiz günlerde 7 ilde FETÖ kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu 10 şüpheliden de 3'ü tutuklandı.  

 

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