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Bursa'da FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında zabıt katibi, yazı işleri müdürü ve icra müdür yardımcılarının bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.


28 Ekim 2016 22:17

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye oldukları iddia edilen Bursa, Gemlik ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevli zabıt katibi, yazı işleri müdürü ve icra müdür yardımcılarına yönelik kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün haberleşme aracı ByLock programını kullandığı ve bazılarının da terör örgütü liderinin verdiği talimatlara uyarak Bank Asya’ya para yardımı yaptığı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi ise salıverildi. 

Enver Fatih Tıkır
 

Etiketler: bursa, fetö


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