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Bursa'da FETÖ'nün insan kaynakları görevlisi 3 kişi tutuklandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütünün insan kaynaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursada FETÖnün insan kaynakları görevlisi 3 kişi tutuklandı

06 Ekim 2016 23:27

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Bursa il merkezinde öğrencilerin takibini yapıp askeri okullara öğrenci kazandırdığı tespit edilen ve abi olarak bilinen Diyarbakır Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen M.Ç. (27), 1 zabıt katibi ile GATA ve astsubaylık okullarına sokulmaya çalışılan 4 öğrenci gözaltına alındı. Operasyonlarda
ayrıca çeşitli meslek gruplarından 5 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı. 

Enver Fatih Tıkır
BURSA


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