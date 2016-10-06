Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Bursa il merkezinde öğrencilerin takibini yapıp askeri okullara öğrenci kazandırdığı tespit edilen ve abi olarak bilinen Diyarbakır Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen M.Ç. (27), 1 zabıt katibi ile GATA ve astsubaylık okullarına sokulmaya çalışılan 4 öğrenci gözaltına alındı. Operasyonlarda

ayrıca çeşitli meslek gruplarından 5 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Enver Fatih Tıkır

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