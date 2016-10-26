Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından aralarında cezaevilerinde görevli infaz memurlarının bulunduğu şüpheliler hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne üye olmak ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek suçları kapsamında şüphelilerin Bursa, Gemlik ve Mustafakemalpaşa’da bulunan adreslerinde eş zamanlı operasyon yapılmı. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme aracı byLock programını kullandıkları ve bazılarının ise FETÖ ele başının muhtelif zamanlarda vermiş olduğu talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak için bankaya para yatırdıkları tespit edildi" denildi.