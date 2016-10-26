Diğer
Kategoriler

Bursa’da FETÖ/PDY operasyonu

Bursa’da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında sabah saatlerinde il merkezi, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


26 Ekim 2016 14:01

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından aralarında cezaevilerinde görevli infaz memurlarının bulunduğu şüpheliler hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne üye olmak ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek suçları kapsamında şüphelilerin Bursa, Gemlik ve Mustafakemalpaşa’da bulunan adreslerinde eş zamanlı operasyon yapılmı. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme aracı byLock programını kullandıkları ve bazılarının ise FETÖ ele başının muhtelif zamanlarda vermiş olduğu talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak için bankaya para yatırdıkları tespit edildi" denildi. 

Etiketler: bursa, operasyon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!