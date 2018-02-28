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Bursa’da FETÖ/PDY üyesi okul yöneticileri ve öğretmenler tutuklandı

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında örgüte ait okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan 4’ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı mahkeme kararıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bursada FETÖ/PDY üyesi okul yöneticileri ve öğretmenler tutuklandı

28 Şubat 2018 00:24

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün KHK ile kapatılan Özel Ufuk Kreşi’nde yöneticilik yapan ve çeşitli FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen, örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandıkları ve Bank Asya’da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen toplam 26 şahıs gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4’ü kadın 17 zanlı bu sabah saatlerinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken 6 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs savcılık kararıyla ve 1 şahıs emniyette serbest bırakıldı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, FETÖ/PDY

 

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