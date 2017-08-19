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Bursa'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı!

Bursa'da freni boşalan damperli kamyon kaldırım demirlerini kırıp bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursada freni boşalan kamyon dehşet saçtı!

19 Ağustos 2017 15:29
Bursa'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E. yönetimindeki 16 VY 088 plakalı hafriyat kamyonu, bir inşaatın önünde rampaya park etti. Bir anda freni boşalan hafriyat kamyonu hızla geriye doğru gitmeye başladı. Önce kaldırım demirlerini kıran kamyon daha sonra park halindeki bir aracın üzerine çıkarak durabildi. Bu sırada kamyonun ön tekerlekleri kaldırım demirlerine asılı kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyon sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Serkan Akkuş


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