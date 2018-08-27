Bursa'da gergin anların yaşandığı mahalleye çevik kuvvet sevk edildi

Olay Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin altındaki oto yıkamadaki gürültüden şikayetçi olan aile, oto yıkamanın çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, bütün mahalleli gürültüden şikayetçi olan aileye saldırdı. Can güvenliği için evlerine kaçan ailenin evine bu sefer de mahalleli taş ve sopalarla saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan aile güvenlik maksadıyla karakola götürüldü. Polislerin mahalleliyi sakinleştirmesinin ardından herkes evlerine dağıldı.

Hakan Gönül