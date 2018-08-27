Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Bursa'da gergin anların yaşandığı mahalleye çevik kuvvet sevk edildi

Bursa'da esnaf ve bir aile arasında çıkan kavgaya mahalle sakinleri de karışınca ortalık karıştı.

Bursada gergin anların yaşandığı mahalleye çevik kuvvet sevk edildi

27 Ağustos 2018 19:10

Olay Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin altındaki oto yıkamadaki gürültüden şikayetçi olan aile, oto yıkamanın çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, bütün mahalleli gürültüden şikayetçi olan aileye saldırdı. Can güvenliği için evlerine kaçan ailenin evine bu sefer de mahalleli taş ve sopalarla saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan aile güvenlik maksadıyla karakola götürüldü. Polislerin mahalleliyi sakinleştirmesinin ardından herkes evlerine dağıldı.  

Hakan Gönül 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç