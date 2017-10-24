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Bursa'da göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak yığınının altında kalan işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursada göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

24 Ekim 2017 17:13

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri bölümü Tandoğan caddesi üzerinde BUSKİ tarafından taşeron firmaya yaptırılan altyapı yenileme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İş makineleri tarafından açılan kanalizasyon hattı içerisinde çalışan 25 yaşındaki Nevzat Saçan’ın üzerine toprak yığını devrildi. Yıkılan toprak yığınının altında kalan işçiyi gören arkadaşı durumu 112 ve İnegöl İtfaiyesine haber verdi.
Belirtilen yere gelen İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, göğsüne kadar toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Yoğun çalışma sonucunda kurtarılan işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Genç işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih Bakıcı 

 

 

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