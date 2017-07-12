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Bursa’da gölette yakalanan balık şaşırttı

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir gölette yakalanan Kuzey Amerika cinsi ve akvaryumlarda beslenen Güneş Levreği görenleri şaşırttı. Yakalanan balığın istilacı ve çok tehlikeli olan etçil bir balık türü olduğu, her türlü gıdayla beslenen balık olduğu belirtildi.

Bursada gölette yakalanan balık şaşırttı

12 Temmuz 2017 10:18

Amatör olarak balıkçılıkla uğraşan Burhan Aziz’in arkadaşlarıyla hafta sonunu değerlendirmek için gittiği Dağyenice Göletinde, ilk kez oltasına takılan balığı gördüğünde zararlı olabileceğini düşündü. Aziz, yakaladığı balığı kovaya koyarak muhafaza altına aldı. Fotoğrafını da sosyal medyada "Hayaller 10 kilo sazan, hayatlar ismini bilmediğimiz 250 gram balık" diye paylaşarak balığın türü hakkında arkadaşlarından bilgi istedi.
Daha öncede birçok kez balık tutmak için buraya geldiğini söyleyen Aziz, "İlk defa bu tür balık yakaladım. Balığın tehlikeli ve akvaryum cinsi balık olduğunu öğrendikten sonra da arkadaşıma hediye ettim" dedi.

Güneş levreğinin iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıkların listesinde yer aldığını belirten uzmanlar ise, ülkemiz

doğal türü olmayan etçil bir balık olduğunu, ekonomik değeri olmayıp yerli türlerine ve ekonomik balık türlerine de büyük zararlar verebilmekte olduğunu belirtiyor. 

Zafer Peker
 

Etiketler: güneş levreği


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