Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılıktan alınan izinle şehirde günlük kiralama yapılan bazı evlere ve otellere operasyon düzenledi.

Gece 22.00'de başlayan kontroller merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde sabaha kadar sürdü. Yaklaşık 250 kişinin Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) yapıldığı uygulamada, 9 otele ve bazı günlük kiralama yapılan evlere baskın düzenlenirken, uyuşturucu taşımak ve bulundurmak suçundan aranması bulunan K.U. gözaltına alındı.

Yetkililer, bu tür asayiş uygulamalarının devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan günlük kiralama yapılan evlerle ilgili kalan kişilerin kimlik bildirimlerinin yapılmasının mecburi olduğu ifade edildi.

Cengiz Gündüz