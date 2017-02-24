Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olan bir kişi, bir fabrikadan aldığı hurdaların çalındığını söyledi. Aldıkları bilgiler üzerine iddia edilen kamyonu takibe alan polis ekipleri, fabrikadan gece geç saatlerde çıkan kamyonu takibe aldı. Engürücük mevkinde hurdaları başka bir araca yüklemeye çalışan kişilere suçüstü yapıldı. Firma sahiplerinin de olay yerine gelerek kamyonda yüklü hurda malzemesinin kendilerine ait olduğunu ifade ettikleri olayda, yaklaşık 300 bin liralık hurda malzemenin çalındığı iddia edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, tahkikat başlatıldı.

Hurşit Topal