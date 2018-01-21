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Bursa'da iki otomobil alev alev yandı, faciadan dönüldü: 8 yaralı

Bursa'da kafa kafaya çarpışan iki otomobil kaza sonrası alev alev yandı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Bursada iki otomobil alev alev yandı, faciadan dönüldü: 8 yaralı

21 Ocak 2018 18:56

Alınan bilgiye göre, 26 PK 761 plakalı otomobil ile 41 NY 847 plakalı otomobil Orhaneli yolu Kapıkaya Mevkisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu iki otomobil de yanmaya başladı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen iki otomobil de çekici tarafından kaldırıldı. Jandarma da soruşturma başlattı.  

Ali Erdem
 

Etiketler: bursa, kaza

 

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