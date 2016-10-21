İlk olay, Yılıdırım'ın Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Kalp, astım ve tansiyon rahatsızlığı bulunan M.K.İ, evinde aniden rahatsızlanınca, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan M.K.İ'nin ölümünü şüpheli bulan savcılık, olayla alakalı tahkikata başladı.

İkinci olay ise Gemlik'in Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan G.Ç’den uzun zamandır haber alamadıklarını belirten yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine G.Ç’nin evine giden ekipler, çilingir marifetiyle eve girdiklerinde, G.Ç’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Adli tıp doktorlarının ölümü şüpheli bulması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.