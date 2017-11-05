Bursa'da ‘İlk 250 Büyük Firma’ Araştırmasının Sonuçları Belli Oldu

Bu yıl 20. kez gerçekleştirilen araştırmada, iç ve dış satış toplamına göre ilk 3’ü sırasıyla; Tofaş, Oyak Renault ve Bosch oluşturdu. Bursalı devlerin karları bir önceki yıla göre yüzde 8 düşerken, katma değerli üretimde makine sektöründeki artış dikkat çekti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, büyük zorluklara sahne olan 2016 yılında da Bursa iş dünyasının Türkiye’nin moral kaynağı olmayı başardığını belirterek, “Artık katma değerli üretime ve yüksek teknolojiye odaklandık” dedi. Başvuru süreci ilk kez internet ortamında gerçekleştirilen ve rekor katılımla tamamlanan Bursa’da İlk 250 Büyük Firma Araştırması, kent ekonomisine ilişkin önemli bilgiler sundu. 250 büyük firmanın 71’i otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerden oluşurken, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 51, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe ise 26 firma listede yer aldı. www.ilk250.org.tr adresinden de yayınlanan araştırmaya göre, söz konusu sektörleri sırasıyla perakende ticareti, makine ve teçhizat ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar takip etti.

Cirosal büyüklük 85 milyar tl’yi aştı

Yapılan çalışmada 250 büyük firmanın ciro toplamları 87,2 milyar TL, katma değerleri toplamı 14,6 milyar TL, öz sermayeleri toplamı 20,6 milyar TL, net aktifleri toplamı 65,9 milyar TL, vergi öncesi dönem karları toplamı 4,4 milyar TL, ihracat toplamları 11,2 milyar dolar, üretimden satışlar toplamı ise 60,8 milyar TL olarak hesaplandı. Bursa’da dev firmaların sağladığı istihdam ise 138 bin 700 kişi oldu.

Zirvede Tofaş var

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da ciro büyüklüğüne göre ‘İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde 14 milyar 856 milyon TL ile Tofaş yer aldı. Tofaş’ı 11 milyar 465 milyon TL ile Oyak Renault, 4 milyar 297 milyon TL ile Bosch izledi. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Özdilek ve Matlı Yem takip etti. Cirosal büyüklüğe göre ilk 10’da yer alan 1 firma ise isminin açıklanmasını istemedi.

İhracat ve istihdamda büyük artış

İlk250.org.tr adresinden de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Bursa iş dünyası karlılık oranlarındaki düşüşe rağmen, istihdam ve ihracat artışlarına imza atarken, katma değer üretmeye de devam etti. 2015 yılında kar eden firma sayısı 229 iken 2016’da bu rakam 211’e geriledi. Firmaların karlılık oranları da yüzde 8 seviyesinde düştü. Buna rağmen Bursa’daki 250 büyük firmanın ihracat toplamları yüzde 14’lük artışla 11,2 milyar dolara ulaşırken, oluşturdukları istihdam sayısı da yüzde 8,5’lik artışla 138 bin 700’e ulaştı. Listede yer alan firmaların ciro toplamları yüzde 10; öz sermayeleri yüzde 2,6; net aktifleri yüzde 10,9; üretimden satışları ise yüzde 15 arttı. Firmaların oluşturduğu katma değerde de 2015 yılına göre yüzde 17,4’lük yükseliş kaydedildi.

Listede 41 yeni firma var

Araştırma sonuçlarına göre 2016 yılında en yüksek performansı makine, teçhizat ve metal sektör temsilcileri gösterdi. Söz konusu sektördeki firmaların 2016 yılındaki toplam ciroları yüzde 88, katma değerleri yüzde 83, istihdamları yüzde 63, karlılıkları da yüzde 465 arttı.

Öte yandan Bursa’da 250 Büyük Firma arasına 2016 yılında bir önceki yıla göre 41 firma girdi. Listede bulunan yabancı sermayeli firma sayısı ise 44 oldu.

Bursa’da İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda kent ekonomisinin 20 yıllık süreçteki değişimi de rakamlarla yer alıyor. Araştırmada sektörlerin ciro, katma değerli üretim, istihdam, üretimden satış ve karlılık oranlarındaki değişimler de yıllara göre sıralanıyor.

“Bursa ülkemizin moral kaynağı oldu”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu yıl 20’ncisini gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarının “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” inancını bir kez daha pekiştirdiğini söyledi. 2016 yılında FETÖ başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan Türkiye’nin örnek bir demokrasi mücadelesinden alnının akıyla çıkmayı başardığını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası da böylesine zor bir süreci, ‘Zaferin Cephanesi Üretimdir’ anlayışıyla inadına üretim, inadına istihdam, inadına ihracatla destekledi. Firmalarımız, 2016 yılında karlarından feragat ederken, katma değerli üretim anlayışından, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmedi. Ülkemizin her dönemde moral kaynağı olan Bursa, üzerindeki sorumluluğun bilinciyle daha fazla üretti, ihracatını artırdı ve daha fazla insanımıza istihdam sağladı. Bu vesileyle ülkemizin müreffeh geleceği için çalışan ve kentimize değer katan tüm firmalarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum” dedi.

“Yeni hedeflere odaklandık”

Kentin son yıllarda gerçek bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını belirten Başkan İbrahim Burkay, katma değerli üretim, nitelikli istihdam ve yüksek teknolojili ihracatın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi. BTSO olarak, mesleki standartların yükseltilmesinden, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı üretimin geliştirilmesine kadar Türkiye’ye örnek birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden İbrahim Burkay, “TEKNOSAB gibi yeni sanayi devriminin sembolü olan projelerle birlikte BUTEKOM gibi Ar-Ge, inovasyon ve tasarımda firmalarımıza yeni bir sıçrama noktası oluşturan dev yatırımların sayısının artmasıyla birlikte Bursa’mız bölgemizde, ülkemiz ise dünyada hak ettiği konuma gelecektir” diye konuştu.