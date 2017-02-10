Olay sabah saatlerinde Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. inşaatta çalışan Mustafa Bektaş (43), üçüncü kata mermer blokları vinç ile çekmeye başladı. O esnada vinç koptu. Mustafa Bektaş, vinç ile birlikte 3. kattan yere düştü. Ağır yaralanan işçi, birlikte çalıştığı ağabeyi Osman Bektaş tarafından özel araçla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan ve başından da aldığı darbe ile ağır yaralanan Mustafa Bektaş, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Musa Öztürk