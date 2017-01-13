Olay, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Hayri Mutlu, çalıştığı fabrikada çarşamba günü 11.00 sıralarında iş kazası geçirdi. Evli ve 2 çocuk babası Mutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Mutlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Mutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Orhangazi ilçesinde toprağa verileceği öğrenilen Mutlu'nun ölümüyle alakalı tahkikat sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk

BURSA