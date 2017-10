Bursa’da istifadan sonra ilk meclis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarının istifalarını istemesinin ardından 23 Ekim 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe görevinden istifa etmişti. Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısı Ankara yolu üzerindeki hizmet binasında yapıldı. Başkanvekili Atilla Ödünç'ün yönettiği toplantının gündem maddelerinden çok Recep Altepe’nin istifası konuşuldu. Ödünç, yaptığı hizmetlerden dolayı 3,5 yıl görev yapan Altepe’ye teşekkür etti.

AK Parti Grup Sözcüsü Ercan Barutçuoğlu, “Bursa’ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Recep Altepe’ye teşekkür ediyoruz. Kendisini her zaman saygı ile anacağız. Partimiz ile olan birlikteliği devam etmektedir. Her an başka bir göreve getirilebilir. Bizde bütün görevler partimizde milletimizin emanetidir. Dolayısı ile emanet teslim edilir. Hiçbir makamda kişilere münhasır değildir. Değişim sürecinin de en doğru kararlarla biteceğine eminim. AK Parti bu süreci gayet güzel bir şekilde yönetecektir” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ, “Farklı bir göz başarısız olduğunu gördüğünden istifasını istedi. Sonunda da gerekçesini belirtmeden istifasını sunmuştur. Recep Altepe’nin bu süreçte istifa gerekçesinin ne olduğunu kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Biz hepimiz doğru yaptığı çalışmalarda yeri geldiğinde teşekkürümüzü ettik. Bursa’ya yanlış yaptığı şeylerde de eleştirdik. Bu şekilde belediye başkanlarının istifaya zorlanmasını demokratik ve hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Ben Recep Altepe’nin buraya gelip bizlerle helalleşmesini isterdim” diye konuştu.

MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili ise, “15 Temmuz darbe girişimiyle birtakım taşlar yerinden oynadı. Yönetim tarzları değişti. İstanbul başta olmak üzere birçok belediye başkanının istifası talep edildi. Belediye başkanlarının istifa sürecinin doğru yönetilmediğini düşünüyorum. Bu, kırgınlığa, dargınlığa sebep olmadan da halledilebilirdi. Kendi içlerinde bu çözülebilirdi. Demokrasi açısından baktığımız da bu doğru değil. Ama bizim elimizde her hangi bir bilgi yok. Bu durup dururken alınmış bir karar değildir. Yapılan şikayetler cumhurbaşkanını bu noktaya getirmiştir. Bursa’ya hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra 100 meclis üyesiyle ortak akılla Bursa’yı yönetelim” dedi.

