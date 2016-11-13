Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Seydi Nasır Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağmurun etkisiyle caddede bulunan istinat duvarı çöktü. Söz konusu alanda park halinde bulunan 16 U 8807 ve 16 RU 418 plakalı araçlarda üzerlerine düşen taşlardan dolayı hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Araç sahibi İsmail Çakır, “Aracımı evimin yanına park etmiştim. Dün gece yağan yağmurdan dolayı kaya parçası aracımın üzerine düşmüş. Aracımda maddi hasar var” diye konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk

