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Bursa'da jel yakıtlı ocak patladı: 3 yaralı

Bursa’da bir ailenin çay demlediği jel yakıtlı ocağın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursada jel yakıtlı ocak patladı: 3 yaralı

13 Ağustos 2017 15:43

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’ne balkonda kahvaltı yapan Yaldız ailesinin çay demlediği jel yakıtlı ocak birden patladı. Jelin patlamasıyla alevler içinde kalan aile bireylerine evde komşuları tarafından ilk müdahale yapıldı. Yanarak yaralanan Serranur Yaldız (15), babası Bülent Yaldız (40) ve dedesi İsmail Yıldız (63), olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Derin yanıklar oluşan Bülent Yaldız ve Serranur Yaldız’ın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Dede İsmail Yaldız, kahvaltı için çay demlediklerini, demlikte de jel kullandıklarını ifade ederek, “Bir anda patladı, alevlere battaniye ve benzeri şeyler örtmeye çalışsak da jelin yağı üste çıktı” dedi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde incelemelerde bulundu.  

Hurşit Topal

Etiketler: bursa, Ocak, patlama


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