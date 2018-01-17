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Bursa'da kadın cinayeti |Bursa haberleri

Bursa'da 3 çocuk annesi kadın evinde 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Bursada kadın cinayeti |Bursa haberleri

17 Ocak 2018 14:23

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokakta meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Bursa'ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo, (41) sabah saatlerinde kocası Abdulrauf'u işe uğurladı. Koca Abdulrauf'un işteyken eşini telefonla arayıp ulaşamayınca şüphelenip komşularına eşine bakması için haber verdi. Komşuların evin kapısını çalması üzerine açılmayınca kapı kırılarak içeri girdiler. Komşular korkunç manzarayla karşılaşıp polise haber verdi. 3 çocuk annesinin 6 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen kadının kocası Abdulrauf, sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde biri yamulmuş 2 adet bıçak bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapıyor. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

 

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