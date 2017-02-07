Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bursa'da kadın sürücü icralık otomobille iş yerine daldı

Bursa'da kadın sürücü icralık otomobille iş yerine daldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kadın sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı. Otomobilin icralık olduğu ortaya çıkarken, sürücü ile yanındaki 3 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Bursada kadın sürücü icralık otomobille iş yerine daldı

07 Şubat 2017 12:46

İnegöl’den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mürvet D. idaresindeki 16 AC 341 plakalı özel otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metal sanayi kavşağını geçtikten hemen sonra yolun sağına yönelen otomobil, 3 katlı iş yerine daldı. Otomobil, işyerinin camlarının bir kısmını tuzla buz etti. İş yerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Sürücü ile otomobilde bulunan 3 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Polis, kazaya karışan otomobilin icralık olduğunu tespit etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Salih Bakıcı / İHA)

Etiketler: bursa, inegöl kaza, polis


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!