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Bursa'da kadınlar şalvar giyip sahaya indi

Bursa’da Orhaneli Belediyesi’nin ev sahipliğinde engellilere atölye kurmak için ilçe kadınları sahaya indi. Her iki takımın oyuncularının yöreye özgü şalvarlarla çıktığı maçın galibi 6-2 skorla Orhanelili kadınlar oldu.

Bursada kadınlar şalvar giyip sahaya indi

06 Ağustos 2017 10:56

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği maç, belediyeye ait halı sahada düzenlendi. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun başlama vuruşu yaptığı maçta Orhanelili kadınlar ile Topuklu Kramponlar takımı oyuncuları kıyasıya mücadele ederken, izleyenler tarafından büyük alkış aldılar. Büyük mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın galibi ise Orhanelili kadınlar oldu. Maç sonrası kupalarını Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun elinden alan ev sahibi takım, birincilik kupasını konuk takıma hediye etti. Orhaneli Belediyesi olarak sosyal projelere büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, engellilere atölye kurmak için düzenledikleri bu organizasyona katılan, projenin öncüleri Semra Teke, Sibel Kavçin başta olmak üzere iki takım oyuncularına teşekkür etti. Başkan Tatlıoğlu, “Orhanelili ve Bursalı kadınlarımızı sahada gösterdikleri performanslarından dolayı kutluyorum. Çok anlamlı bir projeye imza attılar. Bu karşılaşmadan elde edilecek gelirle engellilerimize atölye kurmayı amaçlıyoruz. Orhaneli Belediyesi olarak sosyal projelerimiz devam edecek” dedi.
Projenin öncülerinden Semra Teke ise, Topuklu Kramponlar olarak sosyal yardım projelerine devam edeceklerini belirterek, “Bir sonraki projeyi down sendromlu bireyler yararına ve bu hastalığa dikkat çekmek için yapacağız” diye konuştu. 


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