Bursa’da kapkaç dehşeti kamerada

Edinilen bilgiye göre, Müjgan D. (48) yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi, yanına yaklaşarak, kolundaki çantasını kapkaç yoluyla çaldı. Hırsızlığın ardından şüpheli koşarak uzaklaştı. Kadının ihbar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerde kamera kayıtlarından şüphelinin Ömer G. (28), olduğunu belirledi. Şüphelinin 29 Aralık Cuma günü ATM’den para çeken Sevim Ç.’yi (65) izlediği, parayı çektikten sonra kapkaç yoluyla 250 lirayı aldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki ara sokaklarda kovalamaca sonunda yakaladı

HER İKİ OLAY DA KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin yaptığı her iki kapkaç olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin görüntülerde, çanta ve parayı aldıktan sonra koşarak kaçtığı görülüyor.

Ömer G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Faruk Çabuk