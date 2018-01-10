Diğer
Kategoriler

Bursa’da kapkaç dehşeti kamerada

Bursa’da kadınların korkulu rüyası haline gelen kapkaççı polis tarafından yakalandı. Gece iş çıkışı evine giden kadınları hedef alan zanlının kapkaç anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursada kapkaç dehşeti kamerada

10 Ocak 2018 16:18
Bursa’da kapkaç dehşeti kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Müjgan D. (48) yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi, yanına yaklaşarak, kolundaki çantasını kapkaç yoluyla çaldı. Hırsızlığın ardından şüpheli koşarak uzaklaştı. Kadının ihbar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerde kamera kayıtlarından şüphelinin Ömer G. (28), olduğunu belirledi. Şüphelinin 29 Aralık Cuma günü ATM’den para çeken Sevim Ç.’yi (65) izlediği, parayı çektikten sonra kapkaç yoluyla 250 lirayı aldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki ara sokaklarda kovalamaca sonunda yakaladı

HER İKİ OLAY DA KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin yaptığı her iki kapkaç olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin görüntülerde, çanta ve parayı aldıktan sonra koşarak kaçtığı görülüyor.

Ömer G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Faruk Çabuk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç