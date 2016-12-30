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Bursa'da kar tatili muamması

Bursa'da kar yağışı sebebiyle okullarda tatil muamması yaşandı. Bazı okullar eğitime devam ederken, tatil edilen ilkokul öğrencileri sabahın köründe velileriyle kapıdan geri döndüler. Bazı okullarda ise tartışma yaşandı.


30 Aralık 2016 09:12

Bursa'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Valilik ise okulların tatil edildiği kararını gece açıklamadı. Ancak sabah saatlerinde okula giden ilkokul öğrencileri tatil açıklamasıyla evlerine gönderildi.
"Bunca eziyeti çekip okula gittikten sonra tatil olduğunu söylüyorlar" diyen veliler duruma tepki gösterirken, "Bursa Valiliği sınıfta kaldı" yorumları yapıldı.

Ondan fazla ilde okulların tatil edilip edilmediği kararı ise saatler önce sosyal medya ve basın vasıtasıyla kamuoyuna duyuruldu. Veliler sosyal medya üzerinden Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Milli Eğitim Müdürü'ne tepkilerini dile getirdiler. 

Etiketler: bursa, kar tatili muamması


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