Bursa'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Valilik ise okulların tatil edildiği kararını gece açıklamadı. Ancak sabah saatlerinde okula giden ilkokul öğrencileri tatil açıklamasıyla evlerine gönderildi.

"Bunca eziyeti çekip okula gittikten sonra tatil olduğunu söylüyorlar" diyen veliler duruma tepki gösterirken, "Bursa Valiliği sınıfta kaldı" yorumları yapıldı.

Ondan fazla ilde okulların tatil edilip edilmediği kararı ise saatler önce sosyal medya ve basın vasıtasıyla kamuoyuna duyuruldu. Veliler sosyal medya üzerinden Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Milli Eğitim Müdürü'ne tepkilerini dile getirdiler.