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Bursa'da karşılıksız aşk dehşeti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir genç, aşkına karşılık vermeyen kızı öldürüp tüfekle kendisini yaraladı. Genç kızın, bir süre önce rahatsız edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurduğu, zanlı hakkında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Bursada karşılıksız aşk dehşeti

02 Aralık 2016 23:39
Bursa'da karşılıksız aşk dehşeti - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde gece 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 30 yaşındaki çiftçi Aykut E., üniversite mezunu olan ve halk eğitim kursuna devam eden 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ'ın evinin önüne geldi. Buradaki tartışma sonrası Aykut E. Tuğçe Uludağ'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Aykut E. daha sonra kendisini de göğsünden vurup otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı 

Olay yerinden yaralı olarak kaçan zanlı Aykut E. ise polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası 3 kilometre ileride zeytinlik alanda otomobilinin içinde yaralı olarak bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı burada tedavi altına alındı.
Gemlik polisi cinayet olayı ile alakalı olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken, Uludağ'ın kendisini rahatsız eden zanlıyı savcılığa şikayet ettiği ve uzaklaştırma kararı verildiği öne sürüldü.
Genç kızın yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirirken, cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı 

Hurşit Topal

Etiketler: Aykut E, bursa, Gemlik, karşılıksız aşk dehşeti, Tuğçe Uludağ


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