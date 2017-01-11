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Bursa'da katliam sanığı alarmı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren kişinin görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

Bursada katliam sanığı alarmı

11 Ocak 2017 22:08
Bursa'da katliam sanığı alarmı - Tıkla İzle

155'e yapılan bir ihbar, polisi harekete geçirdi. İhbarcı şahıs, İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan teröristi, bir alışveriş merkezinde bir kadın ve iki çocuk ile birlikte gördüğünü iddia etti.

Alarma geçen İznik Polisi, ihbarcının Atatürk Caddesi'nde belirttiği alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezi çalışanları, yoğunluk nedeniyle iddia edilen şüpheliyi fark etmediklerini söyledi. Polis, daha sonra iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, kayda değer herhangi bir bilgi elde edemeyince normale döndüler. 

Halil Ataş
 

Etiketler: bursa, Reina saldırganı


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