Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kalfa Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Rıdvan Anaşin (28) 6 ay önce evlendiği Ç.A. ile anlaşamayarak ayrılmak istediğini söyledi. Ancak genç kız ayrılmak istemeyince çift bu yüzden tartışma yaşadı. Ailelerin olayı öğrenmesinin ardından ise Ç.A.'nın babası Selahattin C. (45), yanına silah alarak, Rıdvan Anaşin'in çalıştırdığı lokantaya gitti.

Burada, damadı Rıdvan Anaşin ile tartışmaya başlayan Selahattin C., tartışma kavgaya dönüşünce belindeki silahı çekerek, ateş etmeye başladı. Rıdvan Anaşin ile lokantada bulunan kardeşi Emirhan Anaşin (19) ve babası İbrahim Anaşin (54) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Selahattin C. olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde kalan baba ve iki oğlu ise olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Emirhan Anaşin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ile damat olan diğer oğlunun ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kanlı olayın ardından kayıplara karışan Selahattin C. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından her yerde aranıyor.