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Bursa'da kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin ismi belli oldu

Bursa'da otomobille seyir halindeyken tırın dorsesine arkadan çarparak hayatını kaybeden sürücünün ismi belli oldu.


27 Aralık 2016 11:53

Kaza, Emek Metro İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsatı bir kadına ait olan 16 FB 316 plakalı otomobili kullanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eğemen Koşar, seyir halindeyken önünde seyir halinde olan 16 HA 013 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmasının etkisiyle demir yığını haline gelen otomobildeki Bursa Özlüce Anadolu Lisesi öğrencisi Egemen Koşar olay yerinde hayatını kaybetti. Koşar'ın ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Aracın sahibinin, ölen genç ile ağır yaralı Mehmet Furkan Kalaycıoğlu'nu (20) tanımadığını söylediği öğrenildi. Olay yerinde 54 metre fren izine rastlandı. Polisin kazayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk 

 


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