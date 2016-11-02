Nilüfer’in Dumlupınar Mahallesi’nde bir binanın çatısında uzun süre mahsur kalan kedi, vatandaşların ihbarıyla kurtarıldı. Nilüfer Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden bir kedinin üç gündür çatıda mahsur kaldığı ihbarı üzerine Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri harekete geçti. Hayvan ambulansının da hazır bekletildiği operasyonda, ekipler, uzun süre çatıdaki kediye kurtarmaya uğraştı. Kediye zarar vermek istemeyen ekipler, kapan yardımıyla hayvanı kurtardı.

NAK Başkanı Fatih Işık, “3 gündür burada olduğunu öğrendik. Kedinin hayatını tehlikeye atmamak için dikkatli davrandık. Daha sonra veteriner ekipleri geldi. Kapan yardımıyla zarar vermeden kurtardık” dedi.

Veteriner Mehmet Aslan da, “Kapan kafes sistemiyle kediyi kurtardık. Merkezimize götürüp tedavisini yapacağız. Tamamen sağlığına kavuşunca sahiplendirme yoluna gideceğiz” diye kaydetti.

Ekipler kediyi daha sonra hayvan ambulansı ile Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürerek tedavi altına aldı.