İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında 18 ilde Kimse Yok Mu Derneğine operasyon düzenlendi. Savcılığın 121 şüpheli hakkında verdiği gözaltı ve arama kararının ardından yapılan ve 18 ili kapsayan operasyonda Kimse Yok Mu Derneği yönetim kurulu üyeleri, dernek çalışanları ve bazı gönüllüler gözaltı listesinde bulunuyor.

Bursa'da 2 kişi gözaltında

Operasyon kapsamında Bursa Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri de, iki ayrı adrese baskın düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, Kimse Yok mu Derneği üyesi 2 kişiyi gözaltına aldı. Buradaki işlemleri süren 2 şüpheli, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülecek.

Derneğin Afrika ve Somali ile bazı ülkeler için yaptığını iddia ettiği 9.4 milyon dolar ve 25 milyon TL kalıcı yardımı yerine getirmediği, yurt içinde kesilmesi vaadedilen kurbanların kesilmeyip toplanan paraların FETÖ'ye aktarıldığı, derneğin bu yolla 2,5 milyon lira zarara uğratıldığı ve bağış paralarının bir bölümünün ABD'deki siyasilere bağış olarak gönderildiği iddialar arasında yer alıyor.

