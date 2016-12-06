Kaza, Orhangazi-Bursa karayolu Küçük Sanayi sitesi kavşağı yakınlarında akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet Ahmetoğlu (53) idaresindeki 16 YR 766 plakalı kamyon kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada karşı şeritten gelmekte olan Mehmet Murat Durdu(34) idaresinde ki 27 SY 121 plakalı aracı altına alarak yaklaşık 50 metre sürükledi.

Şarampole devrildiler

Sürüklenen kamyon ve kamyonet yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan Mehmet Murat Durdu ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybederken kamyon sürücüsü Ahmet Ahmetoğlu ağır yaralandı. Olay yerine Orhangazi ve Gemlik itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans geldi, kamyon içinde sıkışan şoförü itfaiye ekipleri çıkararak ambulansa bindirilerek ağır yaralı biçimde hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından itfaiye ekipleriyle beraber ölenleri 2 saat süren çalışma sonucu çıkardı. 4 kişinin cansız bedenleri olay yerine gelen cenaze araçlarına konularak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcılığı ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Musa Öztürk

