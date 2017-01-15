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Bursa'da korkutan yangın! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binada meydana gelen yangında 13 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursada korkutan yangın! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

15 Ocak 2017 07:38

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı 05.30 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi, Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın önünde park halinde bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Alev alan araçtan binanın giriş katında bulunan dükkana sıçrayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken binada yaşayan çoğunluğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri binada bulunan kişileri tahliye etti. Dumandan etkilenen yaklaşık 13 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken polis olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, yangın


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