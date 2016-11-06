Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Ahmet A. (24) ile amcasının oğlu Hakan A. arasında (34), Ebu İshak Mahallesi Kızyakup Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A, Ahmet A'yı 11 yerinden bıçakladı. Hakan A, 112 acil ekiplerini arayarak durumu bildirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, cinayetin işlendiği evde uyuşturucu madde ve düzenekler bulundu.

Çatı katında yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Hakan A'yı arama çalışmalarına başladı. Sağlık ekiplerine ihbarı bildiren telefon numarasını inceleyen ekipler, Selamet Mahallesi'nde bir ikameti belirledi. Ekipler, buraya baskın yaparak şüpheliyi saklandığı çatı katında gözaltına aldı. Hakan A'nın, ilk ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi.

Yusuf Ali Arslan

BURSA