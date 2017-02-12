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Bursa'da lahit fışkıran bölgenin adı ‘Ölüler Şehri’

Bursa’nın İznik ilçesinde lahit fışkıran tarlaya Roma döneminde Yunanca Nekropolis (Ölüler Şehri) dendiği ortaya çıktı.

Bursada lahit fışkıran bölgenin adı Ölüler Şehri

12 Şubat 2017 11:00

İznik’te geçtiğimiz ay aynı zeytinlikte yeni bir lahit daha ortaya çıkmıştı. Müzeye bağlı arkeolog ve sanat tarihçilerinin jandarma ekipleri eşliğinde yaptığı yüzey araştırmasında lahdin üst kapağına ulaşıldı. Hiç açılmamış gibi görünen lahdin üzeri yeniden toprakla kapatıldı. Ankara'dan gelecek olan uzman bir ekip eşliğinde açılmasına karar verildi.

Lahdin çıktığı bölge jandarma ve polis kontrolünde 24 saat korunuyor. Hisardere köyü yolu Kayaarkası mevkisindeki Hatice Süren'e ait zeytinlik, tamamen lahit mezarlar ile kaplı. Definecilerin her seferinde kaçak kazı yapmaya yeltendiği alana Roma döneminde Yunanca 'Nekropolis' (Ölüler Şehri) dendiği ortaya çıktı. Lahitlerin çıktığı bölge aynı zamanda M.Ö. I. yüzyıl Roma'sına bağlı Bitinya bölgesi.

Daha eski tarihte ve 2015-2016 yıllarında aynı zeytinlikte 3 lahit mezar daha ortaya çıkarıldı. İznik Müze Müdürlüğü'nün bahçesine taşınan lahit mezarların her birinde aynı ortak özellik mevcut. Eros, Herkül, Medusa gibi mitolojik tanrı ve Lotus çiçeği kabartma figürler bulunuyor. 4 ila 6 ton ağırlığında değişen yekpare mermerden lahitlerin her biri bin 800 ila 2 bin yaşında. 

Halil Ataş
 

Etiketler: bursa, lahit, ölüler şehri


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