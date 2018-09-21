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Bursa'da meyve yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bursa'da meyve yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Bursa'da meyve yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolu Mezit-5 mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden Ankara istikametine seyreden Ramazan Arslaner yönetimindeki 31 GU 556 plakalı kamyonet, virajlı yolu geç fark edince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağındaki bankete yan yattı. Kazada sürücü ile Reşit Karagündüz yaralanırken, araçtaki meyveler ise çevreye saçıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yan yatan kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla alakalı inceleme sürüyor.  

Seyfettin Aras
 

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