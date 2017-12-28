Diğer
Kategoriler

Bursa’da nefes kesen DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

Bursa’da gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda aralarında Suriyeli uyrukluların da olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

Bursada nefes kesen DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

28 Aralık 2017 09:28
Nefes kesen DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım, Osmangazi ve İnegöl’de şafak vakti özel harekat polisinin desteği ile terör örgütü DEAŞ’a eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Suriyeli vatandaşların da olduğu öğrenilen baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Özel harekat polisinin desteği ile gerçekleştirilen ev baskınlarında kapılar koçbaşları ile kırılarak evlere girildi. Evlerde polis detaylı arama gerçekleştirirken, 38 şüpheli sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Etiketler: bursa, DEAŞ operasyonu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç