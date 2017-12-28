Bursa’da nefes kesen DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım, Osmangazi ve İnegöl’de şafak vakti özel harekat polisinin desteği ile terör örgütü DEAŞ’a eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Suriyeli vatandaşların da olduğu öğrenilen baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polisinin desteği ile gerçekleştirilen ev baskınlarında kapılar koçbaşları ile kırılarak evlere girildi. Evlerde polis detaylı arama gerçekleştirirken, 38 şüpheli sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.