Diğer
Kategoriler

Bursa'da öğretmene dayak kamerada

Bursa'da bir kadın öğretmen, okul bahçesinden çıkması için ikaz ettiği öğrencinin annesi tarafından darp edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursada öğretmene dayak kamerada

24 Ekim 2017 15:27
Bursa'da öğretmene dayak kamerada - Tıkla İzle

Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan Mustafa Necati İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda 5 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gamze Kaya, nöbetçi öğretmen olarak görev yaptığı gün, okula çocuğunu getiren Güley A'yı okul bahçesinden çıkması konusunda uyardı. Bu yüzden tartışma çıktı. Güley A, saçından çektiği öğretmene vurdu. Güley A'nın öğretmen Gamze Kaya'yı darp etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu saldırıya diğer öğrenci velileri ve öğretmenler ile sendikalar tepki gösterdi. yapılan saldırıyı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Pankart açarak açıklama yapan veliler, "Öğretmenimize saldırıda bulunuldu. Böyle bir olayın yaşanmasını kınıyoruz" dedi. 

Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Mustafa Sarıgül ve Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu da, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Yaşadığı saldırıyı anlatan Öğretmen Gamze Kaya, "Velilere okul bahçesinin dışına çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyorduk. Çocuklarımızın güvenliği ve bana verilen görev olduğu için bunu yapıyordum. O esnada bir veli bana hakaretler etmeye başladı. Daha sonra okulun bahçesinden çıktı. Etrafımda bir sürü veli ve öğrencilerim vardı. Bahçenin dışında da hakaretlerine devam etti. Önce cevap vermek istemedim, kendisi susmayıp devam edince, bende kendisine bu şekilde konuşamayacağını söyledim. Saçıma yapışarak, çeneme vurdu. Bana şiddet uygulayan veliden şikayetçiyim" dedi.
 

Burak Türker
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç