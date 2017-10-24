Bursa'da öğretmene dayak kamerada

Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan Mustafa Necati İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda 5 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gamze Kaya, nöbetçi öğretmen olarak görev yaptığı gün, okula çocuğunu getiren Güley A'yı okul bahçesinden çıkması konusunda uyardı. Bu yüzden tartışma çıktı. Güley A, saçından çektiği öğretmene vurdu. Güley A'nın öğretmen Gamze Kaya'yı darp etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu saldırıya diğer öğrenci velileri ve öğretmenler ile sendikalar tepki gösterdi. yapılan saldırıyı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Pankart açarak açıklama yapan veliler, "Öğretmenimize saldırıda bulunuldu. Böyle bir olayın yaşanmasını kınıyoruz" dedi.

Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Mustafa Sarıgül ve Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu da, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Yaşadığı saldırıyı anlatan Öğretmen Gamze Kaya, "Velilere okul bahçesinin dışına çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyorduk. Çocuklarımızın güvenliği ve bana verilen görev olduğu için bunu yapıyordum. O esnada bir veli bana hakaretler etmeye başladı. Daha sonra okulun bahçesinden çıktı. Etrafımda bir sürü veli ve öğrencilerim vardı. Bahçenin dışında da hakaretlerine devam etti. Önce cevap vermek istemedim, kendisi susmayıp devam edince, bende kendisine bu şekilde konuşamayacağını söyledim. Saçıma yapışarak, çeneme vurdu. Bana şiddet uygulayan veliden şikayetçiyim" dedi.



Burak Türker

