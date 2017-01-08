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Bursa'da okullar tatil edildi mi? 9 Ocak okullar tatil mi?

Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da etkili olan yoğun kar yağışları vatandaşlara zor anlar yaşatırken öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmadığını merak ediyordu. Merak edilen resmi açıklama geldi. Peki Bursa'da okullar tatil mi?

Bursada okullar tatil edildi mi? 9 Ocak okullar tatil mi?

08 Ocak 2017 13:00

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı. 

Etiketler: bursa, tatil


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