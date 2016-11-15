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Bursa'da oto filtre deposundaki yangın korkuttu

Bursa Otosansit'teki araç filtre imalathanesinin depo bölümünde çıkan yangın korkuttu. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine 112 ambulansında oksijen verildi. Dumandan etkilenen itfaiyecilere esnaf ayran servisi yaptı.


15 Kasım 2016 16:49

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın en büyük sanayi sitelerinden biri olan Otosansit'teki bir otomobil filtre imalathanesinin depo bölümünde saat 15.00 sıralarında elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depoyu saran alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kimyevi maddelerin bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay yerine tedbir amaçlı ambulans ekipleri de sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Yangını söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen itfaiye erlerine çevredeki esnaf ayran verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: bursa, oto filtre, yangın


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