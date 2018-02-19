Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Deydinler Mahallesi istikametine seyreden Selçuk Bayerler (27) yönetimindeki 16 PG 662 plakalı otomobil, yol üzerinde virajı alamayarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fatma Bayerler (40) yaralandı. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yolcu koltuğunda oturan ve ağır yaralanan Fatma Bayerler araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma Bayerler ile sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Fatma Bayerler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Salih Bakıcı