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Bursa'da otomobil otobüs durağına daldı: 2 yaralı

Bursa’da servis aracının sıkıştırdığı iddia edilen otomobil, durakta otobüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursada otomobil otobüs durağına daldı: 2 yaralı

12 Kasım 2017 16:42

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinde seyretmekte olan otomobil sürücüsü, servis aracının sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin üstlerine geldiğini fark eden vatandaşlar, çığlıklar atarak sağa sola kaçıştı. Yol üzerindeki durakta otobüs bekleyenlerin arasına dalan otomobilin çarpması neticesinde biri kadın 2 kişi yaralandı. Otomobili sıkıştırdığı iddia edilen servis aracı olay yerinden kaçarken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Vatandaşlar, ana yollardaki durakların korunaklı olmaması ve otobüslerin girmesi için ceplerin çok dar olmasından dolayı tepki gösterdi.

Meydana gelen kaza 3 sene önce yaşanan kazayı hatırlattı. 13 Nisan 2014 tarihinde yine kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Furkan Akbulut ve 16 yaşındaki Serkan Alkan hayatını kaybetmişti. Sürücülerden Reşit İrfan E. 8 yıl 4 ay, Mehmet Ö. da 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.  

Etiketler: bursa, kaza, otobüs durağı

 

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